Memoiren von Angela Merkel erscheinen bei Kiepenheuer & Witsch

Angela Merkel wird ihre gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann verfassten politischen Memoiren im Herbst 2024 veröffentlichen. Das Buch soll einen exklusiven, persönlichen Einblick in das politische Leben und Wirken der ehemaligen Bundeskanzlerin geben, so der Verlag.

Angela Merkel: „Ich freue mich, in meinem gemeinsam mit Beate Baumann verfassten Buch zentrale Entscheidungen und Situationen meiner politischen Arbeit zu reflektieren und sie, auch mit Rückgriff auf meine persönliche Geschichte, einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen.“

Kiepenheuer & Witsch konnte sich die Weltrechte an Angela Merkels politischen Memoiren sichern. Das Buch wird zeitgleich in den USA und Kanada bei St. Martin’s Press und in Großbritannien bei Pan Macmillan sowie in vielen weiteren Ländern erscheinen.