Mein Schreibtisch: Im Schlafsack auf der Isomatte

Bücher und Autoren

In der Serie „Mein Schreibtisch“ stellen uns Autorinnen und Autoren ihre Arbeitsplätze vor. Diesmal zeigt Christine Thürmer ihren „Schreibtisch“.

Einen richtigen Schreibtisch habe ich schon seit 2007 nicht mehr. Damals bin ich aus meiner gut bezahlten Geschäftsführerposition geflogen und habe daraufhin von einer Manager-Karriere auf eine Outdoor-Laufbahn umgeschwenkt. Um meine Lebenshaltungskosten zu senken, kündigte ich meine schicke Altbauwohnung und verschenkte oder verkaufte fast alle Habseligkeiten. Eingelagert habe ich nur das Allernötigste – und ein Schreibtisch zählte definitiv nicht dazu.

Seitdem bin ich den Großteil des Jahres auf den Wanderwegen dieser Welt unterwegs und lebe in meinem Zelt. Damit ich meine Erlebnisse auf Tour nicht vergesse, führe ich seit 7 Jahren eine Art digitales öffentliches Tagebuch in den sozialen Medien. Auch wenn ich hundemüde bin oder in meinem Schlafsack vor Kälte bibbere, verfasse ich mit eiserner Disziplin täglich einen Post, der jeden Morgen gegen sechs Uhr online geht. Immerhin kann ich diese Berichte mittlerweile per Spracheingabe diktieren und muss nicht mehr mit klammen Fingern auf dem Bildschirm tippen.

Meine Follower können dann schon beim Frühstück lesen, was mir am Vortag widerfahren ist. Für mich selbst bilden diese Texte und Bilder später die Grundlage meiner Bücher. „Du bist mein persönliches Netflix“, schreiben mir die Fans begeistert und um sie nicht zu enttäuschen, wurde die Netzabdeckung ein wichtiges Kriterium bei der Zeltplatzsuche. Denn wenn mein Tagesbericht morgens nicht pünktlich erscheint, kommen ab 10 Uhr erste besorgte Nachfragen.

Ein Tagebuch aus Papier käme für mich aus Gewichtsgründen nicht infrage, denn beim Wandern reduziere ich mich auf das absolute Minimum. Meine ultraleichte Ausrüstung wiegt gerade mal 5 Kilogramm, dafür säge ich sogar den Stiel meiner Zahnbürste ab und trenne die Etiketten aus der Kleidung. Das Smartphone habe ich aber sowieso dabei, denn ich nutze es zur Navigation, als Kamera, als Unterhaltungsprogramm – und als mobiles Büro. Unterwegs arbeite ich nämlich auch schon an der Konzeption meiner Bücher, die Ideen dafür halte ich abends im Zelt auf dem Handy fest.

Den Winter verbringe ich in meiner Wahlheimat Berlin, anfangs in wechselnden WG-Zimmern oder als Untermieterin auf Zeit, erst seit ein paar Jahren nutze ich eine winzige Plattenbauwohnung als dauerhafte Basisstation. Einen Schreibtisch habe ich mir aus Platzgründen nicht wieder angeschafft.

Aber immerhin muss ich dort nicht bibbernd auf meiner Isomatte am Smartphone arbeiten, sondern habe Zentralheizung und ein Matratzenlager, auf dem ich mit dem Laptop liege und das endgültige Manuskript verfasse. Allerdings habe ich im Zelt meist eine schönere Aussicht als in dieser Hochhaussiedlung …

„Warum nimmst du all diese Entbehrungen auf dich?“, wundern sich meine Leser oft. Ich hingegen empfinde meinen minimalistischen Lebensstil gar nicht als entbehrungsreich. Ganz im Gegenteil: Durch das Wandern habe ich gelernt, wie wenig ich eigentlich brauche – und darin mein großes Glück gefunden.

Christine Thürmer Christine Thürmer, 1967 in Forchheim geboren, machte nach ihrem Studium Karriere als Managerin. Nach einer unfreiwilligen Berufspause 2004 hängte sie 2007 ihren Job endgültig an den Nagel und widmet sich seitdem ausschließlich dem Langstreckenwandern, -radfahren und -paddeln. Mittlerweile gehört sie mit über 60.000 Kilometern zu Fuß zu den meistgewanderten Menschen weltweit und ist unter Outdoorfans als „German Tourist“ bekannt. Sie wurde mit dem Triple Crown Award, dem ITB Buch Award 2017 und 2022 sowie dem ersten Preis der Discovery Days 2019 für den besten Vortrag ausgezeichnet. Bei Malik erschienen ihre SPIEGEL-Bestseller „Laufen. Essen. Schlafen.“, „Wandern. Radeln. Paddeln.“, „Weite Wege Wandern“ und „Auf 25 Wegen um die Welt“. Auszeichnungen

Triple Crown Award für Langstreckenwanderungen, 2008

ITB Buch Award, 2017 und 2022

Bester Vortrag der Discovery Days, 2019 SPIEGEL-Bestseller

Titel (alle Malik Verlag) | bester Rang

Laufen. Essen. Schlafen. (3/2016) | 6

Wandern. Radeln. Paddeln. (3/2018) | 10

Weite Wege Wandern (5/2020) | 7

Auf 25 Wegen um die Welt (2/2023) | 7 Platzierungen auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten Paperback Sachbuch

buchreport.spezial Reise & Freizeit 2023

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Reise & Freizeit 2023.