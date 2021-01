Personalia

Meike Knops ist neue Verlagsleiterin des Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlags (FKJV). Anfang Dezember 2020 hatte die bisherige FKJV-Verlagsleiterin Ulrike Metzger angekündigt, zum Jahresende ihre Position aufzugeben. Ihre Nachfolgerin Meike Knops berichtet der Fischer Geschäftsleitung, deren assoziiertes Mitglied sie ist.



Die studierte Ökonomin begann ihre Laufbahn bei der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers und kam 2017 zur Holtzbrinck Publishing Group nach Stuttgart, wo sie zahlreiche Projekte im Buchbereich betreute. Zuletzt war sie kaufmännische Geschäftsleiterin des Verlags Kiepenheuer & Witsch in Köln – dort kehrt Claudia Häußermann nun nach ihrer Elternzeit wieder zurück.



„Bereits in den vergangenen Jahren durfte ich den FKJV in einem großen Projekt begleiten, das sich mit faszinierenden Möglichkeiten des Kinder- und Jugendbuchmarkts beschäftigte“, so Meike Knops. „Seitdem verfolge ich den Verlag mit großer Aufmerksamkeit. Daher freue ich mich jetzt umso mehr, die Leitung übernehmen zu können. Ich bin sicher: Wir haben beim FKJV ein tolles Team, tolle Autor*innen, Illustrator*innen und Inhalte. Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren viel erreichen.“



„Ich freue mich sehr darüber, dass wir Meike Knops gewinnen konnten. Die große Kompetenz von Meike Knops, ihr strategischer Blick, ihr Gespür für kreatives Teamwork und ihre Leidenschaft für Bücher werden uns sehr helfen, unsere Programme noch erfolgreicher zu machen. Der Kinder- und Jugendbuchmarkt, der sich in den letzten Jahren zu einem Wachstumsmotor der gesamten Branche entwickelt hat, wird auch für die S. Fischer Verlage immer bedeutsamer“, sagt Dr. Siv Bublitz, Verlegerische Geschäftsführerin der S. Fischer Verlage.