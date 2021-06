Mehr Sex nach Band 6?

Bücher und Autoren

E. L. James hat erotische Liebesromane von den Nackenbeißer-Grabbeltischen in die vorderste Reihe der Bestseller-Regale gebracht. Seit Erscheinen von „Fifty Shades of Grey“ im Jahr 2011 hat sich ihre Erotik-Trilogie weltweit 165 Mio Mal verkauft. Der erste Band („Geheimes Verlangen“) stand 142 Wochen ununterbrochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, davon 21 Wochen auf Platz 1.

2015 begann die britische Autorin mit „Grey“ die Geschichte über den Milliardär Christian Grey und seine sittsame Studentin Anastasia Steele noch einmal neu aufzuwärmen, diesmal aus der Sicht von Christian, statt aus der von Anastasia. Zwar wurden auch die bislang erschienenen beiden Teile wieder Bestseller, aber an den Erfolg der Vorgänger konnten weder „Grey“ (2015, 8 Wochen auf Platz 1) noch „Darker“ (2017, 5 Wochen) anschließen. Jetzt ist mit „Freed“ der letzte Teil dieser zweiten Trilogie erschienen, von Goldmann in einer Startauflage von 200.000 Exemplaren in den Handel gebracht, und direkt auf Platz 1 der Paperback-Bestsellerliste gelandet.

Allein für Deutschland beziffert der zu Penguin Random House gehörende Verlag die Gesamtauflage von E. L. Jamesʼ Büchern – neben den Bänden der „Fifty Shades“-Reihe der mehr auf Romantik statt Peitsche abzielende Roman „The Mister“ (2019) – auf 14,3 Mio verkaufte Exemplare. In den Axel-Springer-Medien „Bild“ und „Welt“ berichtet James im Interview über die Entstehung des 6. Bandes. Dass es möglicherweise doch nicht der letzte Teil sein wird, deutet sie in einem Interview mit der „New York Times“ an: „Ich sage niemals nie. Wir werden sehen.“

