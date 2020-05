Mehr Hallen, kleinere Stände: Messe entwickelt Szenarien für Oktober

Trifft sich die internationale Branche in diesem Jahr auf dem Parkett der Frankfurter Buchmesse, geplant vom 14. bis 18. Oktober? Während die Uhr läuft und der Termin näher rückt, werden hinter den Kulissen verschiedene Szenarien für den wichtigen Wirtschaftsbetrieb des Börsenvereins entworfen: „Wir prüfen derzeit viele Optionen. Ende Mai wird dann die Entscheidung fallen, ob und in welcher Form die Buchmesse stattfinden wird“, so Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs. ...



