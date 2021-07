Matt Haig gibt Hoffnung

Bücher und Autoren

Der Bestsellerautor Matt Haig legt sein neues Sachbuch „The Comfort Book“ (Canongate) vor und erstürmt damit direkt die internationalen Bestsellerlisten: In den USA reicht es für Platz 7, in seinem Heimatland Großbritannien landet Haig sogar direkt auf Platz 1.

Haig schreibt für Kinder und Erwachsene, mal Belletristik, mal Sachbuch. Mit „The Comfort Book“ legt er ein Mut machendes Sachbuch für Erwachsene vor und knüpft inhaltlich an seine biografischen Werke „Reasons to Stay Alive“ und „Notes on a Nervous Planet“ an. Der Brite litt jahrelang an schweren Depressionen und setzt sich heute für eine offene Diskussion über mentale Gesundheit ein. „The Comfort Book“ soll Betroffenen Mut machen und gibt dabei auch Einblicke in Haigs eigene Gefühlswelt. Bereits vor Jahren begann der 46-jährige Autor mit dem Schreiben kleiner Botschaften an sein zukünftiges Ich. Er sah diese kleinen Briefe und Notizen als Geschenke an sich selbst an, es handelte sich um Worte der Unterstützung und kleine Hoffnungsbringer. Mit den Jahren kamen immer mehr Gedanken und Geschichten dazu, die Haig nun in seinem „Comfort Book“ vereint hat – in der Hoffnung, mit seinen Texten auch anderen Mut und Zuspruch zu spenden.

In Deutschland erscheinen Haigs Bücher bei Droemer und werden auch hier immer erfolgreicher: „Die Mitternachtsbibliothek“ schaffte es im Frühjahr auf Platz 5 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. „The Comfort Book“ steigt in der deutschen Übersetzung in dieser Woche auf Platz 26 ins Ranking ein.