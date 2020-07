Martina Barth wird Verlagsleiterin der Orell Füssli-Gruppe

Personalia, Verlage

Die Orell Füssli AG hat Martina Barth zur neuen Leiterin des Orell Füssli Verlags ernannt. Sie wird ihr Amt am 1. November 2020 antreten.

Die Verlagsleitung hatte Beat Müller, CFO des Mutterkonzerns Orell Füssli, im vergangenen Jahr interimsweise übernommen, nachdem Geschäftsführerin Karen Heidl nach nur wenigen Monaten den Orell Füssli Verlag verlassen hatte.

Die 1966 geborene Barth sei eine „profunde Kennerin der Schweizer Verlagsbranche“ und verfüge über langjährige Erfahrung und „umfassendes technisches Know-how in der Verlags- und Digitalmedienbranche“, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung. Seit 2019 ist sie Geschäftsführerin der Schweizer Regiomedia AG und leitete in dieser Funktion eine Zeitungsgruppe mit 25 Wochenzeitungen. Weitere Stationen waren Basler Zeitung Medien und die Tamedia AG in Zürich.

Barth berichtet direkt an Daniel Link, der Ende des vergangenen Jahres zum neuen CEO des Schweizer Druck- und Medienkonzerns ernannt wurde, nachdem sein Vorgänger Martin Buyle das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte.