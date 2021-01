Martin Hähnel leitet Verlag Karl Alber

Personalia

Martin Hähnel (40) hat die Verlagsleitung des zu Herder gehörenden Karl Alber Verlags übernommen. Er tritt die Nachfolge von Lukas Trabert an.

Hähnel war im Anschluss an seine Promotion im Fach Philosophie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Jahr 2013 an gleicher Stelle bis 2019 als Postdoktorand im Bereich Ethik tätig. Im Januar 2020 wurde er Lektor für das wissenschaftliche Programm des Verlags Karl Alber. Der Fachverlag für Philosophie hat seine Programmschwerpunkte im Bereich Phänomenologie, praktische Philosophie und Religionsphilosophie.

Lukas Trabert, der den Verlag seit 2002 geleitet hat, hat das Unternehmen zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch verlassen. „Wir danken Lukas Trabert für die geleistete Arbeit in den fast zwanzig Jahren im Haus und freuen uns, dass sein Nachfolger Martin Hähnel das Programm in die Zukunft führen wird“, sagt Verleger Manuel Herder. „Wir wünschen Lukas Trabert für seine Philosophische Praxis alles Gute und Erfolg.“