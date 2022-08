Markus Maske verstärkt Geschäftsführung von Prolit

Personalia

Zum 1. September wird Markus Maske Geschäftsführer der Prolit Verlagsauslieferung. Er verstärkt

– auch im Zuge einer perspektivischen Nachfolgeregelung – das derzeitige Geschäftsleitungsteam.

Markus Maske verantwortet künftig die Bereiche IT und Logistik und im Rahmen der Gesamtgeschäftsführung auch die Innovationsprozesse und die strategische Weiterentwicklung von Prolit.

Maske war zuvor langjährig unter anderem in Logistikzentren namhafter Textilhandelsunternehmen in führender Position tätig. Er freut sich nun darauf, in die Buchbranche zu wechseln: „Ein spannendes neues Geschäftsfeld für mich.“

„ Als Führungskraft und ausgewiesener Fachmann für Logistik und IT bringt Markus Maske hervorragende Kenntnisse und Erfahrungen für die Auslieferung an Handel wie auch Endkunden mit,“ erklärte die derzeitige Geschäftsführung (Klaus Haßler, Jochen Mende und Heidrun Schmidt-Scheerer).

Die Prolit Verlagsauslieferung sitzt in Fernwald-Annerod und arbeitet als Fullservice Dienstleister für mehr als 170 Verlage.