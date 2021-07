Markus Hartmann wird CTO bei Hanser

Personalia

Zum 1. Juli hat Markus Hartmann (51) die Position des CTO beim Carl Hanser Verlag übernommen.

Markus Hartmann sei seit über 20 Jahren sehr aktiv an der digitalen Transformation von Verlagen beteiligt und habe zahlreiche Projekte in den Bereichen CMS, DAM und Produktion, sowie Shops, Portale, Infrastruktur, auch in internationalem Umfeld geleitet. Der studierte Wirtschaftsingenieur arbeitete in unterschiedlichen Positionen u.a. für die Deutsche Verlags-Anstalt und HGV publishing services (Holtzbrinck-Gruppe). Während der letzten 7 Jahre war er als freier Berater für verschiedene Verlagshäuser und Dienstleistungsunter­nehmen tätig.

„Die IT-Infrastruktur ist für Medienunternehmen essenziell – gerade auch im Hinblick auf die sich stetig verändernden Markterfordernisse. Mit seinem breiten Erfahrungsschatz, sowohl in Systemen, Prozessen und Projekt­management als auch in der Verlagsbranche, ist Markus Hartmann die ideale Besetzung für die Position“, erklärt Oliver Rohloff, Geschäftsführer beim Carl Hanser Verlag.

Markus Hartmann folgt in dieser Funktion auf Norbert Schmid, der in den vergangenen 3,5 Jahren als Interims-CTO bei Hanser für den zeitgemäßen Umbau der IT-Infrastruktur des Verlages verantwortlich war, und u.a. das größte IT-Projekt im Hause Hanser mit dem Austausch von 6 Kernsystemen vorantrieb und umsetzte.