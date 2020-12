Marktmacht: Die Konditionenschere

Der Einkaufszusammenschluss von Thalia Mayersche und Osiander heizt die Diskussion über die auseinandergehende Konditionenschere zwischen großen und kleinen Händlern an. Eigentlich soll das Buchpreisbindungsgesetz durch die Vorgabe in §6 (3) hohen Marktführerrabatten Grenzen setzen: „Verlage dürfen für Zwischenbuchhändler keine höheren Preise oder schlechteren Konditionen festsetzen als für Letztverkäufer, die sie direkt beliefern.“ Dass diese Regel womöglich nicht so richtig funktioniert, protokolliert sogar das Bundeskartellamt (s. Kasten).

Auch der Börsenverein hat die Rabattspreizung zulasten kleiner und mittlerer Buchhandelsunternehmen als eskalierendes Problem erkannt und spricht bereits zu Jahresanfang im Bundeswirtschaftsministerium wegen einer Verschärfung der Regel per Gesetzesnovelle vor. Die Idee einer ...