Marko Kuck wird neuer BoD-Chef

Personalia, Selfpublishing

Der Selfpublishing-Spezialist BoD hat seine Geschäftsführung nun offiziell neu aufgestellt: Nach dem der bisherige Sprecher der Geschäftsführung Gerd Robertz bereits im Dezember vergangenen Jahres seinen Abschied zum Februar angekündigt hatte, übernahm BoD-Geschäftsführer Yogesh Torani interimsweise auch Robertz‘ Aufgaben.

Die von BoD damals angekündigte Nachfolgeregelung für Robertz ist nun erledigt: Marko Kuck wird ab Juli neuer Geschäftsführer. Kuck soll die Professionalisierung des Angebots und das Servicespektrum im Bereich Selfpublishing weiter ausbauen.

Seit 2001 war Kuck in verschiedenen Leitungspositionen bei Gruner + Jahr und Ad Alliance tätig, zuletzt als Chief Revenue Officer innerhalb der Ad Alliance für die Mediengattungen TV, Digital, Print und Audio. Außerdem verantwortete er das internationale Vertriebsnetzwerk G+J International Media Sales bei Gruner + Jahr für journalistische Medienmarken Digital und Print. Seit Oktober 2008 baute er als Geschäftsführer der G+J Electronic Media Sales GmbH die digitale Werbevermarktung von Gruner + Jahr aus und begleitete anschließend die Integration in die Ad Alliance. Zuvor arbeitete der promovierte Diplom-Kaufmann als Moderator und Redakteur bei verschiedenen Hörfunksendern in Deutschland.