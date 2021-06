María Dueñas schreibt Erstlingserfolg fort

Bücher und Autoren

Mit ihrem Debütroman „El tiempo entre costuras“ landete die spanische Autorin María Dueñas 2009 auf Anhieb einen Bestseller (dt. Ausg.: „Das Echo der Träume“, Blanvalet 2013). Der historische Liebesroman, der zu den meistverkauften Büchern der vergangenen Jahre in Spanien gehört, wurde in 35 Sprachen übersetzt und als Mini-TV-Serie adaptiert. Erzählt wird die Geschichte der Protagonistin Sira Quiroga, die kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs in den 1930er-Jahren beschließt, ihrer großen Liebe nach Marokko zu folgen. Sira ist auf Anhieb von der Stadt Tanger überwältigt, bis sie von ihrem Geliebten verlassen wird und allein in dem fremden Land zurechtkommen muss.

Jetzt hat der spanische Verlag Planeta mit „Sira“ den 2. Band der Reihe veröffentlicht, der direkt auf Platz 1 der spanischen Bestsellerliste einsteigt. Zum Inhalt: Der Krieg ist zu Ende und die Welt beginnt mit einem mühsamen Wiederaufbau. Nachdem Siras Arbeit beim britischen Geheimdienst endet, ist auch sie dazu gezwungen sich neu zu erfinden. Doch Sira weiß sich zu helfen, denn sie ist nicht mehr die unschuldige Näherin, die sie einst war. Inmitten historischer Ereignisse, die eine Ära prägen, verschlägt es sie nach Jerusalem, London, Madrid und nach Tanger.

Übersetzungsrechte zu Dueñas Romanen sind bei der Agentur Antonia Kerrigan Literary Agency erhältlich. Zwei weitere Bücher der Schriftstellerin erschienen zuletzt in deutscher Fassung im Insel Verlag.