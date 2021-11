Margit Ketterle ist neue Sprecherin der IG Meinungsfreiheit

Verband

Die IG Meinungsfreiheit im Börsenverein hat eine neue Sprecherin. Margit Ketterle (Verlagsleiterin Sachbuch bei Droemer Knaur) heißt sie, ist aber nicht neu in der IG. Schon seit 2018 ist sie Mitglied der Interessengemeinschaft, ab 2017 war sie für eine Amtszeit stellvertretende Vorsteherin des Börsenvereins.

Ketterle tritt die Nachfolge von Athesia-Geschäftsführer Jürgen Horbach an. Michael Lemling, Geschäftsführer der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl, bleibt weiterhin zweiter Sprecher.

„Ich freue mich zusammen mit Michael Lemling für die IG Meinungsfreiheit sprechen zu dürfen: Wir sind gerade jetzt besonders gefordert, für dieses kostbare Freiheitsrecht einzutreten, das leider in so vielen Staaten keine Selbstverständlichkeit ist, und in denen Autorinnen und Autoren an Leib und Leben bedroht werden. Doch auch bei uns endet die ‚Freiheit des Andersdenkenden‘, wenn zunehmend Hetze und Hass als ‚Meinung’ deklariert werden“, sagt Ketterle.

Die IG Meinungsfreiheit des Börsenvereins wurde auf den Buchtagen in Berlin 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, für die Meinungsfreiheit im In- und Ausland einzutreten. Mit Projekten, Veranstaltungen und Aktionen wollen die in der IG versammelten Verlage, Buchhandlungen und Zwischenbuchhandlungen dafür sorgen, dass die Meinungsfreiheit als existenzielle Grundlage der Buchbranche und als zentraler Wert freier und demokratischer Gesellschaften anerkannt und ohne relativierende Abstriche realisiert wird.