Marco Jochum ist neuer Personalleiter bei Penguin Random House

Personalia, Verlage

Zum 1. April hat Marco Jochum die Verantwortung für den Bereich Personal in der Penguin Random House Verlagsgruppe übernommen. Als Senior Vice President Human Resources ist er Mitglied der Geschäftsleitung.

Marco Jochum verfügt über langjährige und vielfältige Erfahrung als HR Business Partner sowie in den Feldern Personalentwicklung, Talentmanagement und Qualifizierung. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann war er zunächst 14 Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Personalbereich der Commerzbank AG tätig. Parallel absolvierte er ein Studium der Sozialwissenschaften. Ab 2014 war Marco Jochum in verschiedenen Funktionen in Bertelsmann-Unternehmen tätig, zuletzt als Senior Vice President Corporate Human Resources & Bertelsmann Investments sowie als Personalleiter verschiedener Unternehmensbereiche, unter anderem der Audio Alliance.

Jochum folgt auf Niels Neumann, der die Verlagsgruppe 2020 verlassen hat.

„Mit Marco Jochum konnten wir einen hochgeschätzten Kollegen aus dem Hause Bertelsmann und einen erfahrenen Personalexperten für die Penguin Random House Verlagsgruppe gewinnen. Zusammen mit ihm und unserem engagierten HR-Team wird es gelingen, uns noch besser für die Chancen und Herausforderungen aufzustellen, die unsere zunehmend digitale Welt dem Bücherverlegen bietet. Ich freue mich gemeinsam mit meinen Kollegen der Geschäftsleitung sehr auf die Zusammenarbeit. Für seine neuen Aufgaben wünschen wir Marco Jochum viel Erfolg und Freude“, so Thomas Rathnow, CEO der Penguin Random House Verlagsgruppe.