Mara Delius wird Herausgeberin der »Literarischen Welt«

Personalia

Die Literaturbeilage „Literarische Welt“, die seit 1998 als Beilage der „Welt“ erscheint, hat eine neue Herausgeberin. Mara Delius, 40, Feuilletonredakteurin und Autorin der „Welt“ und seit 2017 Leiterin der Literarischen Welt, ist ab sofort auch Herausgeberin, teilt das Unternehmen Axel Springer mit.

Die „Literarische Welt“ erscheint zukünftig nicht mehr wöchentlich, sondern nur noch alle vier Wochen und dann in der „Welt am Sonntag“. Die erste Ausgabe liegt in der neuen Frühausgabe der Sonntagszeitung am Samstag, 11. September, sowie ebenfalls in der aktualisierten Sonntagsausgabe am 12. September.

Gleichzeitig sollen stattdessen die Kulturthemen der Literarischen Welt auf welt.de ausgebaut werden, heißt es.