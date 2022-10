Buchlogistik: »Mangel an Fachkräften ist gravierend«

Stephan Schierke ist Chef der Arvato-Medienlogistik und damit der Auslieferungen VVA und VM sowie Vorsitzender des Börsenvereins-Ausschusses für den Zwischenbuchhandel.

Wie ruckelig ist die Buchlogistik?

Vordergründig ruckelt es vor allem im Transportbereich, denn ganz offensichtlich hakt es beim Bücherwagen von Zeitfracht nicht nur bei der Abholung, wie mir von mehreren Seiten berichtet wurde, sondern insgesamt im Durchfluss. So etwas kann jedem passieren, wenn sich z.B. überraschend Krankheitsfälle häufen. Das werden die Kollegen wieder in den Griff bekommen. Dann aber trifft es vielleicht den nächsten … Ich empfehle in diesen Fällen eine offene Informationspolitik.

Ich fürchte, dass die gewohnte Zuverlässigkeit des Zwischenbuchhandels vor allem wegen des Fachkräftemangels, aber auch wegen des zunehmend erratischen Bestellverhaltens, ins Stottern kommt.

Und wie ist die Logistiklage hintergründig?

Ich fürchte, das „Ruckeln“ ist nur ein Vorgeschmack von dem, worauf wir uns in der Branche einstellen müssen, nämlich dass die gewohnte Zuverlässigkeit des Zwischenbuchhandels vor allem wegen des Fachkräftemangels, aber auch wegen des zunehmend erratischen Bestellverhaltens, ins Stottern kommt.