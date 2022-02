Manga Day feiert im August Premiere

Verlage

Der Free Comic Book Day ist auch in Deutschland bei Comicfans ein mit Vorfreude verbundener Termin. Nun ziehen acht große Manga-Verlage mit einem Manga Day nach: Erstmals findet der am 27. August 2022 in Deutschland und Österreich statt.

25 kostenlose Sonderproduktionen werden dann verteilt, die beteiligten Verlage bilden das Who-is-Who der Szene ab: Altraverse, Carlsen Manga, Egmont Manga, Hayabusa, Kazé Manga, Manga Cult, Reprodukt und Tokyopop.

Ziel sei es, mit der Unterstützung des stationären Handels die Strahlkraft des Mediums weiter zu erhöhen und das „derzeit nahezu ungebremste Wachstum der Warengruppe“ noch weiter voranzutreiben, teilen die Veranstalter mit. Der Manga Day soll dabei ein niedrigschwelliges Angebot für Einsteiger und eine Plattform für Fans zum Austausch und zum Entdecken der großen thematischen Vielfalt des Mediums bieten.

Dabei werde der Fokus auf die Kooperation mit dem stationären Comic- und Buchhandel gelegt und so die Beziehung zwischen Verlagen und Handel, aber auch zwischen Kundschaft und Verkaufsstelle gefördert, heißt es.