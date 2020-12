Mairdumont übergibt den Vertrieb der Kunth Kalender an die Neumann Gruppe

Aus den Unternehmen

Die Kalender des Kunth Verlages in München werden ab Januar 2021 von der Neumann Gruppe vertrieben und ab April gemeinsam über Rhenus ausgeliefert. „Mit ihren Fotografien der Superlative haben wir die Kunth Kalender in den letzten Jahren neben den beliebten Kunth Bildbänden am Markt etablieren können, für die volle Entfaltung ihres Potentials ist es aber wichtig, sie jetzt in die Hände eines spezialisierten Kalendervertriebs zu legen“, so Steffen Rübke, Geschäftsführer Vertrieb bei MAIRDUMONT.

Die Neumann Gruppe hatte erst kürzlich die Zusammenführung der Marken ALPHA EDITION, DUMONT, PALAZZI, teNeues Calendars & Stationery und Zettler unter dem Dach der Neumann Verlage GmbH & Co. KG mit einem gemeinsamen Vertrieb und einer gemeinsamen Auslieferung bekanntgegeben.

„Uns verbindet schon seit Jahren eine sehr angenehme Zusammenarbeit im Bereich der Kalenderproduktion“, bestätigt Wolfgang Kunth. Zukünftig soll diese sich nun auch über die Bereiche Vertrieb und Auslieferung erstrecken.