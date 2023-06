Magia Ramm ist von Monika Helfer begeistert

Bücher und Autoren

Magia Ramm baut bei Hörbuch Hamburg die Abteilung Vertrieb und Business Development auf. Sie ist Fan von Monika Helfer:

„Ich habe gerade 3 Bücher von Monika Helfer verschlungen: ‚Die Bagage‘, ‚Vati‘ und ‚Löwenherz‘, die alle mehr oder weniger zusammenhängend teils autobiografisch, teils fiktional die Familiengeschichte der Autorin erzählen. Ganz besonders ‚Die Bagage‘ hat mich fasziniert. Die Geschichte setzt um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts ein und zeichnet die Geschicke der Urgroßmutter Maria und ihrer Bagage nach. Das Familienleben in einem Tal in Österreich und die Spuren des Ersten Weltkriegs sind bestimmend. Helfers Figuren besitzen nicht nur Tiefgang, sondern vor allem Wärme, und so fühlt man sowohl die Härte des entbehrungsreichen Lebens in Kriegszeiten als auch die Liebe und den Zusammenhalt der Familie. Die Bände sind auch eine Erkundung weiblicher Lebensentwürfe über fast ein Jahrhundert. Helfer schafft mit ihren Büchern das, was ich am Lesen so liebe – sie berührt mein Herz und lässt mich Menschen nahekommen. Auch wenn ihre feinfühlende Erzählweise von Zeitsprüngen geprägt ist, bekommt man ein eindrückliches Bild von den Nöten der Familie. Armut, Einsamkeit und Verlust behandelt Helfer sensibel und realistisch ohne Klischees. Eine absolute Leseempfehlung für die 3 Titel!“

Monika Helfer Die Bagage, 160 S., 19 €, Hanser, ISBN 978-3-446-26562-2