Dennis Wittons Lyrikvideos gegen die Langeweile

„Liebe Freunde des geschriebenen und gelesenen Wortes, die Zeiten sind harte und es fehlt uns an Leichtigkeit. Deswegen starte ich heute das Projekt ‚Lyrik gegen Langeweile‘.“ 5 Wochen ist es her, dass Dennis Witton auf Instagram und Facebook die erste Folge seiner Lyrikvideos postete. Mit der Reihe will der Buchhändler aus dem nordrhein-westfälischen Kerpen in Zeiten der Coronakrise seine Kunden aufmuntern und zugleich seine Buchhandlung WortReichbei ihnen präsent halten. ...

Dieser Beitrag ist zuerst im buchreport.express 18/2020 erschienen, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.