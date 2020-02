Lutz Maertin ist neuer Stämpfli-Vertriebsleiter

Aus den Unternehmen

Lutz Maertin hat zum 1. Februar 2020 seinen Posten als Vertriebsleiter beim Stämpfli Verlag AG in Bern angetreten. Maertin war bis dahin in verschiedenen führenden Positionen u.a. bei Springer Heidelberg und dem IDW Verlag in Düsseldorf tätig. Er folgt auf Susanne Birrer, die sich Ende Februar 2020 in den vorgezogenen Ruhestand verabschiedet.