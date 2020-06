Lust auf Fußball-Lektüre

Bücher und Autoren

Der Bundesligabetrieb läuft derzeit nicht so, wie es sich Fußballfans wünschen würden: Nach einer monatelangen Komplettpause finden jetzt zwar wieder Spiele statt, allerdings vor leeren Rängen. Das Interesse an der hierzulande beliebtesten Sportart hat dadurch allerdings nicht nachgelassen – was sich sogar auf dem Buchmarkt zeigt. Die drei Neueinsteiger auf der aktuellen Themenbestsellerliste Sport & Fitness kreisen alle ums Thema Fußball:

Als neuer Spitzenreiter demonstriert „Das große 11 Freunde Buch“ (Heyne), wie stark die Marke „11Freunde“ ist und wie viele Fans die Zeitschrift hat. Der Band versammelt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Magazins auf über 400 Seiten Reportagen und Fotostrecken aus den vergangenen beiden Jahrzehnten sowie zahlreiche unveröffentlichte Bilder und Anekdoten.

Auf Rang 2 platziert sich mit „Der Schlüssel zum Spiel" die neue „Taktikbibel" von Tobias Escher. Nach „Vom Libero zur Doppelsechs" und „Die Zeit der Strategen" vermittelt der Journalist darin erneut bei Rowohlt taktisches Fußballwissen.

Die Biografie „Thomas Tuchel" steigt auf Rang 11 der Themenbestsellerliste ein. Daniel Meuren und Tobias Schächter zeichnen bei Die Werkstatt die bisherige Karriere des populären Fußballtrainers nach.

