Preis katapultiert »Coco kann het!« ins Ranking

Bücher und Autoren

Im Januar wurde in den Niederlanden „Coco kann het!“ („Coco kann das!“) der Kinderbuchautorin und Illustratorin Loes Riphagen zum Kinderbuch des Jahres 2021 gekürt. Die bei den „Nationalen Vorlesetagen“ vergebene Auszeichnung hat für einen kräftigen Verkaufsschub gesorgt: Der 2019 im Verlagshaus Gottmer erschienene Titel ist gleich in dreifacher Ausführung auf der niederländischen Bestsellerliste vertreten. Der Neueinsteiger belegt sowohl Rang 1 (Hardcover) als auch die Plätze 17 (Mini-Ausgabe) und 20 (Sonderedition, inkl. Fingerpuppe). Der Verlag hat bisher Übersetzungsrechte nach Italien und in die Türkei verkauft.

Die Geschichte erzählt von Mut und der Fähigkeit über sich selbst hinauszuwachsen, sie richtet sich an alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Titelgebende Hauptfigur ist das ängstliche Babyvögelchen Coco, deren Geschwister gerade dabei sind flügge zu werden. Nur Coco klammert sich noch an den Rand seines Nestes und macht sich Sorgen um alles, was schief gehen könnte. Es könnte zu schnell fallen oder sogar von einer Katze gefangen werden. Aber wenn es den Sprung wagt, könnte es auch eine ganz neue Welt entdecken.

Die 1983 geborene Riphagen debütierte 2008 mit dem Buch „Slaapkamernachtdieren“ („Schlafzimmertiere“). Dieses und ihre folgenden Bücher wurden teils in 15 Sprachen übersetzt sowie mehrfach für Literatur- und Designpreise nominiert und ausgezeichnet.