Literatur-Agentin Anja Johannsen: Mit Büchern vom Umzug überzeugt

Bücher und Autoren

Anja Johannsen, seit März 2023 Agentin bei Graf & Graf, leitete 13 Jahre lang das Göttinger Literaturhaus. Sie empfiehlt ein Kinderbuch:

„Es gibt einige Bücher, vor denen ich zurzeit auf die Knie gehe, aber mein größter Dank gilt einer neuen Buchreihe: Band 1 bis 4 der seit 2021 im unabhängigen Rossberg Verlag erscheinenden ‚Hauptstadtdetektive‘. Warum ich so dankbar bin für diese Bücher? Weil sie in meinen umzugsunwilligen Kindern Lust auf Berlin entfacht haben – und sehr großen Spaß machen. ‚Die Hauptstadtdetektive‘ sind eine Art ‚Die drei ???‘ in woke und sympathisch. Mit Sarah, die erst vor Kurzem nach Berlin gezogen ist, lernen die Lesenden die Stadt kennen. Denn Sarah und ihre neuen Freunde Tarik und Emil streifen durch die Straßen und lösen rätselhafte Fälle, die alle auf die eine oder andere Weise mit Stadtgeschichte und/oder gegenwärtigen ökologischen und sozialpolitischen Problemfeldern zu tun haben – Verfolgungsjagden mit der stark berlinernden flotten Jutta am Steuer des BVG-Busses und Kartoffelsalatessen im Fernsehturm-Restaurant mit Emils lässiger Oma Käthe inklusive. Starke Empfehlung für alle Kinder (ab etwa 8 Jahren), die Detektivgeschichten lieben, aber denen Tante Mathildas Kirschkuchen auf die Nerven geht! Vera Starker und Matthias Schneider, ‚Die Hauptstadtdetektive‘, illustriert von Joanna Wilkans.“

Vera Starker, Matthias Schneider Die Hauptstadtdetektive, 136 S., 8,95 €, Rossberg, ISBN 978-3-948612-07-8