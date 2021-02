Literarische Agentur Kossack GbR mit Büro in Berlin

Personalia

Seit 1. Januar verstärkt Julia Dösch als Literaturagentin das Team der Literarischen Agentur Kossack und repräsentiert die Agentur am Standort Berlin.

Die ausgebildete Verlagsbuchhändlerin (S. Fischer Verlag) und Lektorin war nach ihrem Studium der Germanistik, Romanistik und Literaturtheorie in Köln und Lissabon bereits bei der Literarischen Agentur Simon als Agentin tätig und unterstützte zuletzt fünf Jahre als Partnerin der Agentur REELL Autor*innen in allen Fragen rund um Profilbildung, Autorenmarketing und strategische Kommunikation. Auch neben ihrer Arbeit als Literaturagentin wird sie Autor*innen und Verlagen projektweise als Beraterin zur Verfügung stehen.

Weiter wird die bisherige Junior-Agentin Charlotte Körber, seit 1.1.2020 in der Agentur, zukünftig als Literaturagentin für die Agentur tätig sein. Beide berichten direkt an die Geschäftsführer. „Zusammen mit den Agentinnen Antje Hartmann und Annette Wolf sind wir mit Julia Dösch und Charlotte Körber hervorragend aufgestellt.“, so Nadja Kossack und Lars Schultze-Kossack.

Die Literarische Agentur Kossack vertritt u.a. Peter Wohlleben, Stefan Aust, Anne Jacobs, Jan Beck, Sophie Bonnet, Marie Lamballe, Carsten Henn, Romy Fölck sowie Verlage und Agenturen aus Schottland, Frankreich und den USA.