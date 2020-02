Lit.Cologne soll wie geplant stattfinden

Veranstaltung

Die 20. Ausgabe des internationalen Literaturfestivals Lit.Cologne (10. bis 21. März) ist durch den Ausbruch des Coronavirus (Covid-19) bisher nicht in Gefahr. Das teilen die Veranstalter mit.

Die Gesundheit der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, der Besucherinnen und Besucher und Gäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe „selbstverständlich an erster Stelle“. Dennoch gebe „es derzeit keine Anhaltspunkte, die die Durchführung von Veranstaltungen grundsätzlich in Frage stellen“. Wie bei der Leipziger Buchmesse und der London Book Fair würden „daher empfohlene Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, das Festival wird aber am 10. März wie geplant starten“.

„Das Festival steht in engem Austausch mit den Kölner Gesundheitsbehörden und beobachtet die Empfehlungen und Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation sowie des Robert-Koch-Instituts sorgfältig und regelmäßig“, betonen die Organisatoren. Und weiter: „Sollte es behördliche Anordnungen zur Einschränkung bei Großveranstaltungen in der Region Köln geben, wird es möglichst frühzeitig Informationen seitens des Festivals geben, ob Veranstaltungen der Lit.Cologne abgesagt werden müssen.“