Lisbeth Körbelin neu im Wunderlich-Lektorat

Aus den Unternehmen

Seit Anfang Februar verstärkt Lisbeth Körbelin (33) das Lektorat des Wunderlich Verlag. Zuvor arbeitete sie in der Literarischen Agentur Kossack in Hamburg, wo sie zunächst ein Volontariat absolvierte und seit 2013 als Literaturagentin tätig war. Neben ihrem Studium der Germanistik, Psychologie und Kulturwissenschaften in Berlin, Magdeburg und Perugia machte sie ein Praktikum im Ullstein Verlag und arbeitete in der Dramaturgie des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und der Schaubühne Berlin.