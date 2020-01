»Lindenberg! Mach dein Ding!« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

2018 eroberte die bei Kiepenheuer & Witsch erschienene Biografie „Udo“ die Top-10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch. Dass sich der Band 22 Wochen im Ranking hielt, verdeutlicht das ungebrochene Interesse des Publikums an Udo Lindenberg, der seit nunmehr fast 50 Jahren die deutsche Musikszene prägt. Auch als KiWi-Taschenbuch konnte sich „Udo“ Ende des vergangenen Jahres im Ranking platzieren.

Bei Edel erschien im November mit „Udo Lindenberg. Mach dein Ding“ der nächste Lindenberg-Titel. Das Buch zum jetzt anlaufenden gleichnamigen Kinofilm schildert laut Untertitel „Die frühen Jahre. Wie aus dem kleinen Matz der große Udo wurde“. Wie der Film porträtiert auch das autorisierte und mit persönlichen Anmerkungen ergänzte Buch den jungen Lindenberg auf seinem Weg aus der deutschen Provinz bis zu seinem Durchbruch. Enthalten sind neben zahlreichen unveröffentlichten und privaten Fotos, Bildern aus der Produktion des Kinofilms auch Krakeleien, Bierdeckel, Notenblätter, Textentwürfe, Dokumente sowie O-Töne und Anekdoten von Lindenbergs Wegbegleitern.

Ein weiterer Kinostart mit Buchbezug am 16. Januar:

»Weathering With You. Das Mädchen, das die Sonne berührte«

Hodaka sucht in Tokio sein Glück und heuert als Redakteur bei einem okkulten Magazin an. Aber warum regnet es seit seiner Ankunft in der Großstadt ununterbrochen? Und was hat es mit dem Mädchen Nina auf sich? Kann sie das Wetter manipulieren? Sicher ist nur, dass sie sein Leben auf den Kopf stellen wird.

Die Romanvorlage „Weathering With You“ von Makoto Shinkai liegt bei der Ehapa Comic Collection vor. Ein gleichnamiger Manga in zwei Bänden ist für April und September bei Egmont Manga angekündigt.