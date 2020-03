Libri: Neuer Lieferrhythmus und Stornierung von Vormerkern

Handel

Auch der Buchgroßhändler Libri nennt neue Belieferungszeiten. Veränderte Transportvolumina, insbesondere eine deutlich verminderte Menge von Verlegerbeischlüssen, machen eine Anpassung des Belieferungsrhythmus und der Anlieferzeiten notwendig, teilt das Unternehmen mit.

Bis Ostern liefert Libri:

in KW 14 von Dienstag bis Freitag (4 Tage) und

in KW 15 Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag (4 Tage).

An den gesetzlichen Feiertagen, Karfreitag und Ostermontag ist auch das Logistikzentrum in Bad Hersfeld geschlossen. Nach Ostern werden Buchhandlungen wieder am Mittwoch (15.04.2020) beliefert. Durch zusammengelegte Nahverkehrstouren verlängern sich die Anlieferzeiten zum Teil auf bis 12:00 Uhr.

Libri greift auch bei den Vormerkungen ein: „Der Gesamtverkauf der Bücher geht stark zurück. Die Direktauslieferungen des stationären Buchhandels und der Onlinehandel fangen diesen nicht auf. Seitens der Buchhandlungen gehen bei uns viele Vormerkerstornierungen ein. Somit reduziert oder storniert Libri bei den Verlagen Vormerker – zumindest in den Bereichen, die derzeit nahezu nicht nachgefragt werden“, so der Großhändler gegenüber buchreport.