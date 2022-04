Libri listet 50 ukrainische Bücher ein

Buchhandel

Sozusagen auf gar nicht so kurzem Dienstweg unter erschwerten Bedingungen hat Libri 5000 Exemplare von 50 ukrainischen Büchern nach Deutschland transportiert und in seinen Katalog aufgenommen. Die Titel seien ab sofort für den Buchhandel über das Barsortiment zu beziehen, teilt Libri mit.

Ziel sei, natürlich, die flüchtenden Familien aus der Ukraine mit Büchern zu versorgen und die ukrainische Buchbranche zu unterstützen.

Libri hatte gemeinsam mit dem ukrainischen Verlag Nashformat 50 Titel ausgewählt, um 5000 Exemplare für den deutschen Buchhandel bereit zu stellen. Innerhalb kürzester Zeit hätten beide Seiten vertragliche und logistische Herausforderungen gemeinsam gelöst, heißt es.

Die Bücher wurden anschließend über mehrere Tage per LKW an verschiedenen Standorten in der Ukraine zusammengetragen und gesammelt an den Libri-Standort in Bad Hersfeld transportiert.

„Möglich wurde die Initiative vor allem auch durch das Engagement und die enge Zusammenarbeit mit Katja Micklich von der Buchhandlung Ulrich von Hutten in Frankfurt/Oder. Die aus Kiew stammende Buchhändlerin wirkte als Übersetzerin und half beim Kuratieren der Titel“, teilt Libri mit.

In den Libri-Systemen sind die Titel über den Suchbegriff „Nashformat“ auffindbar und ab sofort bestellbar.