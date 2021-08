Libri erweitert die Geschäftsführung

Personalia

Libri erweitert seine Führungsriege mit angestammtem Personal: Yogesh Torani und Ulrich Vollmer werden zum 1. September Mitglieder der Geschäftsführung.



Ulrich Vollmer ist seit 6 Jahren kaufmännischer Leiter von Libri. Er verantwortet künftig die Bereiche Finanzen, Personal und Kundenservice.

Yogesh Torani ist seit 9 Jahren Geschäftsführer der Libri-Schwester Books on Demand (BoD). Er übernimmt mit der Inbetriebnahme der BoD-Buchproduktion in Bad Hersfeld die Verantwortung für die zukünftig stark integrierten Bereiche der Barsortimentslogistik und der Buchproduktion sowie für die Libri-IT.

Eckhard Südmersen, seit Ende 2013 Geschäftsführer des Großhändlers und Logistikers, wird Sprecher der Geschäftsführung.

Libri begründet die erweiterte Führungsriege mit seinem strategisch wichtigen Projekt Plureos, in dessen Rahmen eine zweistellige Mio-Summe in ein neues Druck- und Logistikzentrum in Bad Hersfeld investiert wird. Mit diesem soll ab Herbst das bedarfsgerechte Buchdrucken von BoD (sog. Print on Demand) direkt mit der Libri-Barsortimentslogistik verbunden werden. „Ziel ist es, mit der sofortigen Verfügbarkeit von Millionen Titeln die Vielfalt und den Absatz im gesamten Buchmarkt zu fördern. Die erweiterte Geschäftsführung wird dieser gewachsenen Bedeutung gerecht”, heißt es in einer Mitteilung.

Eckhard Südmersen: „Ich freue mich sehr, dass wir die Geschäftsführung mit zwei über viele Jahre erfolgreichen Kollegen verstärken können. Diese interne Personalentwicklung ermöglicht mir – nach Fertigstellung unserer großen Investitionen in Bad Hersfeld – eine stärkere Konzentration auf das Handelsgeschäft und strategische Fragestellungen.“