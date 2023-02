Libri bietet kuratierte Manga-Pakete für den Buchhandel

Buchhandel

In der kleinteiligen und vielfältigen Manga-Welt ist es nicht leicht den Überblick zu behalten. Was ist nachgefragt? Was muss man als Buchhandlung im Regal haben? Sicher scheint nur: Manga ist im Buchhandel weiter Umsatzbringer.

Buchlogistiker Libri reagiert auf die Entwicklung und bietet ab sofort fertig kuratierte Manga-Pakete an, um den Zugang zur Warengruppe im Handel zu erleichtern. Libri hat sich dazu Unterstützung geholt vom Manga-Experten und Altraverse-Verleger Joachim Kaps.

„Beim Thema Manga tut Orientierung im Handel Not“, wertet Bertram Pfister, Libri-Vertriebsleiter stationärer Buchhandel. „Das liegt auch daran, dass bisherige Konzepte vor allem große Filialisten im Blick haben und sich nicht einfach auf den unabhängigen Buchhandel übertragen lassen.“ Zuletzt hatte Thalia einen weiteren Manga-PoStore eröffnet.

Mit dem Angebot „Best of Manga“ sollen jetzt alle Buchhandlungen Zugang erhalten. Dabei können Buchhandlungen ihren räumlichen Kapazitäten und Schwerpunktsetzungen entsprechend aus zwei Größen auswählen. Diese betreffen die Anzahl und Zusammensetzung der Titel. Die Systemlösung bietet neben einer Auswahl von Toptiteln einen regelmäßigen Austausch mit aktuellen Trendtiteln sowie eine quartalsweise Sortimentsbereinigung inklusive einem Remissionsaufruf.

Inhaltlich besteht das Angebotspaket aus zwei Säulen, wie Libri ergänzt. Zum einen werden die Buchhändler*innen eine Übersicht zu den wichtigsten Longsellern und Neuerscheinungen erhalten. Zum anderen geht es über die zweite Säule „How to Manga” um einen „langfristig begleiteten Kompetenzaufbau“. Über Webinare und Newsletter wird das nötige Know-How vermittelt, um diese Warengruppe erfolgreich betreuen zu können. Neben der Identifikation von gängigen Toptiteln verspricht Libri einen stets aktuellen Blick auf neueste Trends. Die Buchhändler werden durch die Berücksichtigung von wichtigen Einflussfaktoren wie Anime-Starts auf Crunchyroll oder Netflix immer auf den aktuellen Stand gebracht.

Auch Zeitfracht Medien bietet ähnliche Pakete an, wie es dort heißt, „Zeitfracht Medien bietet seit Jahren zu verschiedenen Themen vielseitige verlagsunabhängige Topseller-Abonnements an. Aktuell sind es über 30 unterschiedliche Angebote, die jeweils die neusten Trends aufgreifen und sich den Marktgegebenheiten anpassen. So auch bei dem Megatrend Manga sowie dem englischsprachigen Angebot – in diesen wachstumsstarken Bereichen können Buchhandlungen seit Oktober aus verschiedenen neuen Angeboten wählen“, wie Unternehmenssprecher Joachim Schöttes gegenüber buchreport betont.