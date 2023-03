Lena Kiefer springt mit »Westwell«-Finale auf Platz 1

Bücher und Autoren

Das Finale der dreiteiligen „Westwell“-Serie von Lena Kiefer liegt nun vor – und beschert dem Lübbe-Imprint Lyx einen weiteren Spitzenplatz. In der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik landet Kiefer mit „Westwell – Hot and Cold“ direkt auf Platz 1. Auch der direkte Vorgänger „Bright and dark“ war auf Platz 1 gelandet.

Das für 14 Euro angebotene Paperback erzählt das Finale der Liebesgeschichte um die beiden Charaktere Helena und Jess, in dem es noch einmal dramatisch wird.

Immerhin: Auch wenn die „Westwell“-Trilogie nun abgeschlossen ist, verspricht Kiefer zumindest, die beiden nicht ganz aus den Augen zu verlieren: Ab 2024 erscheint die neue Serie „Coldhart“, die im gleichen Universum wie „Westwell“ angesiedelt ist und einen Erzählstrang mit Elijah Coldwell fortführt. Auf diese Weise bleiben die Leserinnen zumindest aus der Ferne noch verbunden mit Helena und Jess.

„Coldhart – Strong & Weak“ erscheint im Januar 2024, die beiden anderen Teile dann im Mai und im September kommenden Jahres.

Hier geht es zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten