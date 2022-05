Lektorin Monika Kempf startet eigenen Literaturagentur

Zum 2. Mai nimmt die neue Literaturagentur Monika Kempf ihre Arbeit auf. Die Agentur vertritt Belletristik und Sachbuch aller Genres, mit Ausnahme von Fantasy sowie Kinder- und Jugendbuch, und versteht sich als exklusive Agentur, die nur vergleichsweise wenige ausgewählte Autor*innen vertritt.

Monika Kempf arbeitete zehn Jahre lang in den Lektoraten großer Münchener Verlagshäuser. Nach Stationen bei Droemer Knaur, Piper und Penguin war sie zuletzt als freie Lektorin und Übersetzerin tätig, ehe sie nun die Monika Kempf Literaturagentur mit Sitz am Starnberger See gründete.

Die Agentur steht in engem Austausch mit der Mohrbooks Literary Agency mit Sitz in Zürich, die als Kooperationspartnerin die Bereiche des Vertragsmanagements und der Honorarabrechnungen übernimmt und den Esprit der jungen Monika Kempf Literaturagentur durch ihre Expertise und jahrzehntelange Erfahrung bereichert.