Leipziger Übergabe

Im Herbst endet der Ausflug der Fachbuchhandelskette Lehmanns in den großflächigen Allgemeinbuchhandel:

Zum 1. September wird die 2035-qm-Großfläche an Leipzigs Einkaufsboulevard Grimmaische Straße an den deutschen Buchhandelsmarktführer Thalia Mayersche übergeben.

übergeben. Thalia übernimmt die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Lehmanns erhält auf der Fläche einen Shop-in-Shop und ist so mit seinem Fachbuchsortiment weiterhin in der Universitätsstadt vertreten.

Das Großkunden- und Rechnungsgeschäft ist als Lehmanns’ Kerngeschäft explizit nicht Teil der Übergabe.

Lehmanns’ Rückkehr zum Fachinformationskern

Die Vorgeschichte spielt in den Nullerjahren, als die Buchfilialisten, den aufstrebenden Online-Handel ignorierend, landesweit in Großflächen investieren. Auch Fachbuchhändler Lehmanns diversifiziert in große ...