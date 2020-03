Der Zwischenbuchhandel spürt die geschlossenen Läden

Die Zwischenbuchhändler spüren die geschlossenen Buchhandlungen massiv: Deutlich weniger Großhandelsbestellungen und zu transporierende Verlegerbeischlüsse, dafür spürbar mehr Sendungen an Endkunden durch zunehmende Bestellungen in den Online-Shops der Buchhandlungen.

„Wir rechnen im schlimmsten Fall im B2B-Geschäft mit Umsatzrückgängen bis zu 70%“, sagt Umbreit-Geschäftsführer Clemens Birk. Deshalb habe man die Montagsbelieferung bereits eingestellt. Die aktuelle Taktrate: In den nächsten beiden Wochen – also bis Ostern – stellt Umbreit die Sendungen an 4 Tagen/Woche an die Buchhandlungen zu. Die Anlieferung erfolgt jeweils am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bzw. in der Osterwoche auf Samstag (11.04.).