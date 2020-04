Hilary Mantel begeistert auch die deutschen Leser

Das Original „The Mirror and the Light“ hat es in Großbritannien und den USA bereits auf Rang 1 der dortigen Bestsellerlisten geschafft – jetzt startet auch die deutsche Übersetzung von Hilary Mantels neuem Historienroman durch. „Spiegel und Licht“, der abschließende Band der „Tudor-Trilogie“, springt in der zweiten Woche auf der SPIEGEL-Bestsellerliste von Platz 11 auf 3.

Für DuMont ist es einer der wichtigsten Titel der Saison. Im Vorfeld der Veröffentlichung publizierte der Verlag im Dezember bereits das kostenlose Begleit-E-Book „Hilary Mantel und die Welt der Tudors“, das auf 140 Seiten diverse Informationen über die vorangegangenen Romane der ...