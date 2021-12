Kunden zieht es in die Läden

Anders als der deutsche Einzelhandel ist der stationäre Handel in den USA mit dem Start des Weihnachtsgeschäfts durchaus zufrieden. Abgesehen davon, dass die Läden nach dem Thanksgiving-Feiertag am vergangenen Donnerstag sehr viel voller waren als erwartet, stimmte auch die Kasse. Nicht ganz so zufrieden dürften dagegen die amerikanischen Online-Händler gewesen sein. Die wichtigsten Kerndaten für das Wochenende: