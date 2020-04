Kunden klopfen fürs Kinderbuch

Während die Buchhandlungen in Deutschland nach Wochen des Lockdowns in dieser Woche in vielen Regionen wieder ihre Türen für die Kundschaft öffnen durften, konnten die Händler in Österreich schon etwas Erfahrung mit der neuen Situation sammeln. Dort durften Läden bis 400 qm bereits am Dienstag nach Ostern wieder aufmachen.

Darunter ist auch die Wiener Kinderbuchhandlung Kunterbuch, die Inhaberin Elisabeth Rippar gemeinsam mit ihrer Kollegin Dagmar Harbich betreibt. Beide haben sich so organisiert, wie es sich im Alltag am besten umsetzen lässt: