KulturKaufhaus startet neuen Online-Shop

Das KulturKaufhaus Dussmann in Berlin ist unter Deutschlands Buchhandelssolisten ein Leuchtturm mit besonderer Strahlkraft. Der Online-Shop verbreitete allerdings lange Zeit nur gedämpftes Licht. Das soll jetzt der Neuauftritt mit überarbeitetem Konzept ändern.

Unter www.kulturkaufhaus.de bietet das Unternehmen seit 2. November einen Medienmix von 11 Mio Produkten, wobei neben Büchern auch Noten, Film und Musik online bestellbar sind. Vor allem hatte Dussmann jahrelang damit gehadert, dass sie das umfangreiche Notensortiment nicht im Shop abbilden konnten.

Die Produkte werden aus dem KulturKaufhaus direkt nach Hause geliefert: Wer bis 17 Uhr bestellt, dem bringt der „KulturKurier“ die bestellte Ware mit dem Fahrrad innerhalb des S-Bahn-Rings noch am selben Tag an die Haustür (Lieferkosten: 3,33 Euro).

Das KulturKaufhaus sendet online bestellte Produkte aber nicht nur in Berlin aus, sondern deutschlandweit kostenfrei innerhalb von ein bis zwei Tagen und für geringe Versandkosten auch nach Österreich und in die Schweiz. An weiteren Services für den Onlineshop werde gearbeitet: weltweiter Versand, kuratierte Empfehlungen von Dussmann-Experten und die Integration des Podcasts „KulturGut“ sowie Veranstaltungs-Streamings sollen folgen.

„Unser neuer Shop wird dem veränderten Konsumverhalten in der neuen Normalität gerecht“, kommentiert KulturKaufhaus-Geschäftsführer Thomas Burger. Man sei überzeugt, dass sich Online- und Ladenverkauf gegenseitig befruchten. Natürlich bleibe man auch stationär „das Medienkaufhaus der Wahl“.

