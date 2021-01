Kritiker küren Hararis »Sapiens«

1. Harari, Vandermeulen & Casanave: Sapiens. Der Aufstieg

C.H. Beck, 25 € (ET: 10/2020)

Startband der Comic-Version von Hararis Sachbuch-Bestseller, die am Ende vier Bände umfassen soll. 978-3-406-75893-5

2. Ross: Goldjunge

Avant, 25 € (ET: 11/2020)

Besonders faszinierend: Die Umsetzung der Musik Beethovens in eine explodierende Bilderpracht voller „Klangfarben”. 978-3-96445-041-8

3. Brinkmann: Gegen mein Gewissen

Avant, 30 € (ET: 11/2020)

Die Zeichnerin arbeitet das tragische Schicksal ihres Onkels auf, dem es in den 70er Jahren nicht gelang, als Wehrdienstverweigerer anerkannt zu werden. 978-3-96445-040-1

4. Reviati: Dreimal spucken

Avant, 34 € (ET: 9/2020)

Graphic Novel über die Welt der 60er Jahre in der italienischen Provinz und die Diskriminierung der Roma – nicht nur dort. 978-3-96445-042-5

5. Jul/Achdé: Lucky Luke 99. Fackeln im Baumwollfeld

Egmont, 12 € (ET: 11/2020)

Jul beweist sich endgültig als würdiger Nachfolger des großen René Goscinny auf dem Szenaristen-Posten des Comic-Klassikers. 978-3-7704-4127-3

6. Stulin: Bei mir zuhause

Jaja Verlag, 35 € (ET: 9/2020)

Autobiografisches Werk, das tief in die Gefühls- und Gedankenwelten seiner Comic-Autorin eintaucht. 978-3-948904-00-5

7. Poelgeest/Bertram: Little Bird 1

Cross Cult, 35 € (ET: 10/2020)

Bis hin zur Kolorierung zitiert diese neue Science-Fiction-Serie die Arbeiten des großen französischen Comic-Erneuerers Mœbius. 978-3-966582-10-0

8. Matsumoto: Sunny 1

Carlsen, 16 € (ET: 9/2020)

Der Manga erzählt der japanische Comic-Künstler aus dem Leben von Heimkindern, wobei er erwartbare Stereotype zielsicher vermeidet. 978-3-551-75457-8

9. Oesterle: Vatermilch 1

Carlsen, 20 € (ET: 5/2020)

Mit großer Offenheit erzählte Familiengeschichte des Comic-Künstler, die dem Schicksal seines verschwundenen Vaters nachspürt. 978-3-551-71158-8

10. Serio: Rhapsodie in Blau

Schreiber & Leser, 27,8 € (ET: 12/2020)

Die Graphic Novel aus der Zeit der Judenverfolgung und des Zweiten Weltkriegs berührt auch durch die filigrane Zeichenkunst. 978-3-96582-044-9

11. Panchaud: Die Farbe der Dinge

Edition Moderne, 35 € (ET: 3/2020)

Das Sozialdrama überrascht mit experimentellen Artwork, das mehr an Piktogramme sowie Info-Grafiken erinnert als an übliche Comics. 978-3-03731-201-8

12. Mizuki: Kriegsjahre

Reprodukt, 24 € (ET: 11/2020)

Der zweite Teil der autobiografischen Trilogie des großen Meisters des japanischen Comics beschäftigt sich mit den Jahre 1943 bis 1958. 978-3-95640-238-8

13. Collin/Goethals: Das Spiel der Brüder Werner

Splitter, 25 € (ET: 9/2020)

Die beiden französischen Comic-Künstler beschäftigten sich in „Die Reise des Marcel Grob” schon einmal mit der deutschen Zeitgeschichte. 978-3-96219-544-1

14. O’Barr: The Crow: Ultimate Edition

Dani Books, 25 € (ET: 11/2020)

Überarbeitete und um dreißig bisher unveröffentlichte Seiten ergänzte Neuedition der phantastischen Graphic Novel. 978-3-95956-130-3