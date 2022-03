Kriege und Schicksale

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Der Krieg in der Ukraine trifft die Zivilbevölkerung und hat zu neuen Flüchtlingsströmen geführt: Wieder müssen Menschen ihre Heimat verlassen und in der Fremde um Aufnahme bitten. Die aktuellen Ereignisse machen viele Erwachsene fassungslos. Aber wie kann man Kindern die Ursachen von Flüchtlingsströmen erklären, was antwortet man auf ihre Fragen zu Kriegen und Ausgrenzung? Viele Verlage bieten kindgerechte Lektüren an, die sich für einen Aktionstisch zusammenstellen lassen.

Generell wird das Thema Migration in den Schlagzeilen bleiben, weil Konflikte und das krasse Wohlstandsgefälle auf der Welt auch in Zukunft viele Menschen dazu bringen werden, sich mit Hoffnung auf ein besseres Leben – oder schlichtweg um es zu retten – auf den Weg zu machen. Hinter den Zahlen verbergen sich immer auch harte persönliche Einzelschicksale von Geflüchteten. Geschichten, die Verlage auch für die junge Zielgruppe in ihren Büchern erzählen.

