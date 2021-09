Krankheiten aus Sicht der Seele

Selfpublishing

Bernhard P. Wirth ist Experte für Körpersprache, Menschenkenntnis, Charakterkunde und Selbsterkenntnis und begleitet Menschen mit Worten durch einen trance-ähnlichen oder hypnotischen Zustand. Seine Erfahrungen mit dem bewussten und unbewussten Denken der Teilnehmer gibt er in Büchern praxisorientiert an Menschen weiter. So auch in seinem neuen Buch „Tränen der Seele“, welches auf der BoD-Bestsellerliste für Sachbücher von August auf Platz 8 steht. Bei buchreport stellt er sich und den Selfpublishing-Titel vor.

Worum geht es in Ihrem Buch?

In dem Buch „Tränen der Seele“ Wenn die Seele zum Gespräch bittet… beschreibt der Autor die Bedeutungen der Erkrankungen des menschlichen Körpers aus Sicht der Seele. Es gibt zur Stunde im deutschsprachigen Raum kein Buch aus der Betrachtung „Seele“. Alle ähnlichen Bücher beziehen sich auf die Psyche als Ursache einer Erkrankung.

Wie entstand die Idee zum Buch?

Weil es kein Buch zur seelischen Betrachtung von Krankheiten gab und ich ein Nachschlagewerk für meine berufliche Tätigkeit als sinnvoll ansah, habe ich mich entschlossen dieses Buch zu schreiben.

Für wen eignet sich das Buch als Lektüre?

Für Menschen, die sich für den seelischen Sinn einer Erkrankung, ob physisch oder psychisch, interessieren. Für Leser*innen, die die seelische Bedeutung eines Schicksals verstehen möchten.

Wie erreichen Sie Ihre Leser?

Mehr zu den Inhalten des Buches auf meinem Youtube-Kanal und auf meiner Webseite. Natürlich finden sie mich auf allen gängigen Social Media Kanälen.

So können Buchhändler Sie erreichen

Über meine Webseite www.Bernhard-P-Wirth.com sind Terminbuchungen möglich.