Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendien 2020 für Kristin Höller und Dita Zipfel

Aus den Unternehmen

Die Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendien 2020, vergeben vom Deutschen Literaturfonds und dem Arbeitskreis für Jugendliteratur, gehen an Kristin Höller und Dita Zipfel. Für ihre Jugendbuchdebüts erhalten die Autorinnen jeweils ein sechsmonatiges Stipendium in Höhe von 12.000 Euro. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendien gehen die Stipendiatinnen zudem auf eine deutschlandweite Lese-Tour.

Die Übergabe der Auszeichnungen erfolgt auf der Leipziger Buchmesse: am 12. März 2020, um 14.00 Uhr, im Saal 1 des Congress Centers.

Kristin Höller, geboren 1996, studiert seit 2015 Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften in Dresden.

Ausgezeichnet wird sie für ihren Roman „Schöner als überall“ (Suhrkamp), in dem sie von einem Sommer voller Abschiede und vom Erwachsenwerden erzählt. Er beginnt wie ein Roadmovie: Martin und sein Sandkastenkumpel Noah brausen im Auto durch die Nacht, auf der Ladefläche den abgebrochenen Speer der bronzenen Athene vom Münchner Königsplatz. Sie landen in der Kleinstadt, in der sie groß geworden sind, treffen alte Freunde an alten Orten ihres alten Lebens, aus dem sie herausgewachsen sind wie aus alten Kleidern.

Kristin Höller, so die Jury, ist ein „erstaunliches Debüt“ gelungen. „Präzise beobachtet, mit enormem Gespür für adäquate Situationen und (Sprach-)Bilder, lässt sie Erwartung los auf Enttäuschung, Träume auf Gewöhnung, Leben auf Lebenslüge. Das ist klug und weise, witzig und voller Zärtlichkeit – schöner als überall.“

Dita Zipfel, geboren 1981, lebt mit ihrer Familie im Süden Frankreichs und im Norden Deutschlands. Sie schreibt Bilderbücher, Theaterstücke, Drehbücher und hat mit „Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte“ (Hanser Verlag) ihr Jugendbuchdebüt vorgelegt.

Einfalls- und temporeich schildert sie am Beispiel ihrer Protagonistin Lucy die Schwelle von der Kindheit zur Pubertät: Im Leben der 12-Jährigen geht es mehr drunter als drüber. Ihr Bruder stinkt, die Mädchen um sie herum verblöden schneller als man gucken kann, sie selbst ver-guckt sich und verrennt sich in der Liebe, kurz: Der Wahnsinn regiert. Zudem trifft sie auf einen verrückten alten Mann, Herrn Klinge, der Lucy auf seine skurrile Weise ein Kochbuch diktiert, top secret, voller Rezepte mit Zauberkraft. Die Jury lobt den Wortwitz von Dita Zipfel, ihr Sprachspielereien und die starken Dialoge: „Voll schräger Einfälle und Pointen verhandelt sie en passant wesentliche Themen: Was normal ist, was wirklich, was wunderlich oder wundervoll.“

Der Jury zu den Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendien 2020 gehören an: Christine Knödler (Freie Journalistin), Ralf Schweikart (Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur) und Prof. Dr. Jan Standke (Vorsitzender der Kritikerjury zum Deutschen Jugendliteraturpreis).

Die vollständigen Jurybegründungen finden sie unter https://deutscher-literaturfonds.de/preise/kranichsteiner-jugendliteratur-stipendien/

Ausschreibung Stipendiaten-Tour

Zum 10-jährigen Jubiläum der Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendien gehen die Stipendiatinnen von Mai bis Novembermit je drei Lesungen auf Deutschlandtour. Interessierte Institutionen, Schulen, Buchhandlungen oder Bibliotheken können sich bis zum 31. März 2020 für einen solchen Termin bewerben. Die Auswahl der Stationen liegt beim Arbeitskreis für Jugendliteratur, gefördert wird die Tour vom Deutschen Literaturfonds.

Kontakt: Arbeitskreis für Jugendliteratur, Evi Nagler, nagler@jugendliteratur.org, 089-45 80 80 82.