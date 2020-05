Historischer Roman: Kopfkino mit der Zeitmaschine Buch

Einladung zur Reise in die Vergangenheit: Historische Romane gehören in vielen Publikumsverlagen zu den Säulen im Programm. Autoren wie Ken Follett(Bastei Lübbe),Daniel Wolf (Goldmann) oder das Duo Iny Lorentz (Droemer Knaur) sind Garanten für Punktlandungen auf der Belletristik-Bestsellerliste. „Obwohl die Novitätenrate vor 10 oder 15 Jahren höher war, bleibt das Genre ein sehr wichtiges Segment“, konstatiert Marco Schneiders, Verlagsleiter Programm bei Bastei Lübbe.

Mit „Kingsbridge. Der Morgen einer neuen Zeit“ von Ken Follett (ET: 9/2020) haben die börsennotieren Kölner einen Hoffnungsträger im Programm, der für deutliche Ausschläge in der Bilanz sorgen soll. Der Brite legt in seinem deutschen Hausverlag die Vorgeschichte zu dem Weltbestseller-Epos „Die Säulen der Erde“ vor. „Ken Follett hat eine riesige Fangemeinde und das ganze Genre mitgeprägt. Das ist ein Spitzentitel, mit dem wir große Erwartungen verbinden“, blickt Schneiders voraus.