Konsumbarometer: Laune steigt, aber Verbraucher zögern

Aufgrund des Lockdowns in Handel, Gastronomie und Tourismus sei der Konsumwille der Verbraucher in den vergangenen Monaten allerdings noch auf einen Mangel an Konsummöglichkeiten getroffen, heißt es in der Mitteilung des HDE. Inzwischen seien in vielen Regionen Geschäfte und Restaurants unter Hygieneauflagen geöffnet, wodurch wieder mehr Möglichkeiten zum Konsum bestünden. Doch die Verbraucher zeigten sich weiter zurückhaltend. Ihre Anschaffungsneigung gehe im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, während ihre Sparneigung etwas zulege. So ließe die Konsumdynamik auf hohem Niveau nach, bevor sie im Sommer voraussichtlich insbesondere im Freizeit- und Tourismusbereich an Fahrt gewinnen werde, vermutet der Verband.