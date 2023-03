Kommt die wiedererstarkte Nachfrage nach Urlaubsreisen im Buchmarkt an?

Die Reisebuchverlage wurden von der Coronakrise schwer getroffen, aber der Reisemarkt erholt sich langsam. Wie wirkt sich das aufs Buchgeschäft aus?

„Deutschland will verreisen! Die Frühbucher sind zurück und die Reisebüros und Reiseveranstalter sind mit Volldampf in dieses Jahr gestartet“, jubelte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, in der vergangenen Woche zum Auftakt der Reisemesse ITB Berlin. Die Industrie hofft, sich endgültig vom Corona-Schatten lösen zu können: „Unsere Erwartung ist, auf dem Umsatzniveau des Rekordjahres 2019 – also Vor-Corona – abzuschließen. Das haben wir in der vergangenen Sommersaison schon fast geschafft.“

Genährt wird der Optimismus der Branche durch den Blick auf das vergangene touristische Jahr. Dieses sendete laut der FUR-Reiseanalyse deutlich positivere Signale als die von der Pandemie geprägten Vorjahre. Ausgewählte Erkenntnisse: