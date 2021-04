Kalenderverlage fürchten die Remissionskeule

Zeit der Abrechnung: Was kommt da zurück als Ganzstück oder als Titelblatt? In diesem Frühjahr droht den Kalenderverlagen eine Remissionswelle in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Die Ladenschließungen im stationären Handel ab Mitte Dezember haben die Anbieter der saisonalen Ware schwer getroffen. „Wir Kalenderverlage sind in einer ernsten Situation, weil die befürchteten hohen Remissionen komplett auf uns durchschlagen“, sagt Athesia-Geschäftsführer Jürgen Horbach, ohne Aussicht auf Kompensation.