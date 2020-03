KNV Zeitfracht liefert nur noch an vier Wochentagen aus

Buchhandel

Nach dem Barsortiment Umbreit kündigt auch KNV Zeitfracht an, die Anzahl seiner Zustellungen im Buchhandel zu reduzieren: „Angesichts des deutlich veränderten Transportvolumens haben wir uns entschieden, Ihnen bis Ostern Ihre Sendungen an vier Tagen pro Woche zuzustellen“, heißt es in einem Schreiben an die Handelspartner:

In der kommenden Woche (KW 14) erfolgt die Anlieferung am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

In der Osterwoche (KW 15) erhalten Buchhändler ihre Ware am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag.

Um diese Anlieferungen sicherzustellen, will KNV Zeitfracht teilweise auch Touren verdichten beziehungsweise zusammenlegen. Dabei könnte es zu späteren Anlieferzeiten kommen.